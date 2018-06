Angebotseinschränkungen auch bei Porsche - Kein Verkaufsstopp

STUTTGART - Die Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP sorgt auch beim Autobauer Porsche für Einschränkungen beim Angebot an Neuwagen. Porsche widersprach am Freitag allerdings einem Medienbericht, wonach der Verkauf von Neuwagen in Europa insgesamt eingestellt werde. Die Einführung der neuen Abgasgesetzgebung mache eine Umstellung der Modellpalette auf Ottopartikelfilter und eine Neutypisierung bis spätestens 1. September 2018 erforderlich, hieß es in einer Stellungnahme. Vorübergehend komme es daher zu einem eingeschränkten Modellangebot. Interessenten könnten sich aber trotzdem auch jetzt zur Bestellung neuer Modelle an die Porsche-Zentren wenden.

ROUNDUP: Scheidender Fiat-Chef Marchionne stellt sein Vermächtnis vor

BALOCCO - Beim Autobauer Fiat Chrysler wird die italienische Kernmarke Fiat künftig immer weniger eine Rolle spielen. Konzernchef Sergio Marchionne setzt in seinem neuen Fünfjahresplan vor allem auf die Marken Jeep, Alfa Romeo, Maserati und die noch recht junge Chrysler-Nutzfahrzeugmarke Ram. Die neuen Ziele, die für die vier Marken auch dank neuer Modelle deutliche Absatzsteigerungen vorsehen, stellte Marchionne am Freitag auf dem Balocco-Testgelände nahe Turin vor. An der Börse kamen die Pläne und Aussagen zur Finanzlage gut an. Die Aktie zog in der Spitze in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld um knapp vier Prozent an und näherte sich damit wieder dem Jahreshoch von 20,20 Euro.

Auf Druck von Investoren: Samsonite-Chef tritt zurück - Aktienkurs legt zu

HONGKONG - Samsonite hat auf den Druck von Spekulanten reagiert. So trat der erst seit Oktober 2014 amtierende Vorstandschef Ramesh Tainwala mit sofortiger Wirkung zurück, wie der weltgrößte Kofferhersteller am Freitag in Hongkong mitteilte. Tainwala führte persönliche Gründe für seinen Rückzug an. Von Samsonite wiederum hieß es nur, dass der Rücktritt das Beste für das Unternehmen sei, nachdem der Finanzinvestor Blue Orca Capital Tainwala vorgeworfen hatte, Referenzen in seinem Lebenslauf gefälscht zu haben. Der Kurs der in Hongkong notierten Aktie zog nach Bekanntgabe des Chefrücktritts deutlich an.

ROUNDUP: Bahn will zusätzliche Milliarde in Züge investieren

BERLIN - Die Deutsche Bahn will für knapp eine Milliarde Euro zusätzliche Fernzüge und Wagen kaufen sowie alte ICE aufmöbeln. Damit soll das Angebot verstärkt werden, um mehr Fahrgäste zu gewinnen. 18 Züge der jüngsten ICE-Generation sowie 20 neue Eurocity-Züge will der Staatskonzern zusätzlich kaufen. Das war am Freitag in Aufsichtsratskreisen zu hören. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Hinzu kommen 50 Wagen, um schon bestelle ICE-Hochgeschwindigkeitszüge zu verlängern.

ROUNDUP: Turbulente Facebook-Hauptversammlung nach Datenskandal

MENLO PARK - Die Nachwehen des Facebook -Datenskandals haben in diesem Jahr für eine turbulentere Hauptversammlung des weltgrößten Online-Netzwerks gesorgt. Eine Frau musste den Saal verlassen, weil sie in Zwischenrufen verlangte, Gründer und Chef Mark Zuckerberg die Wiederwahl in den Verwaltungsrat zu verweigern. Ein weiterer Aktionär forderte, die Aktien mit mehr Stimmrechten abzuschaffen, die Zuckerberg die Kontrolle über das Unternehmen sichern. Mit den aktuellen Machtverhältnissen drohe Facebook, zu einer "unternehmerischen Diktatur" zu werden, warnte er am Donnerstag.

ROUNDUP: Finanzinvestoren stecken Milliarden in deutsche Gesundheitsfirmen

FRANKFURT - Internationale Finanzinvestoren übernehmen immer mehr deutsche Gesundheitsfirmen. Sowohl Pharmaunternehmen als auch Pflegeheimbetreiber sind Ziel von Beteiligungsfirmen, die Betriebe übernehmen, um sie oft nach einigen Jahren mit Gewinn zu veräußern. So investierten Finanzinvestoren 2017 in Europa 12,8 Milliarden US-Dollar (10,9 Mrd Euro) in die Branche - drei Mal so viel wie im Jahr davor. Der Großteil entfällt auf deutsche Firmen. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft Bain & Company, die der Deutschen-Presse Agentur vorliegt. Das Engagement der Investoren alarmiert Gewerkschaften. Sie fürchten verstärkten Renditedruck.

ROUNDUP: Neuer Covestro-Chef Steilemann blickt gelassen auf Handelskonflikt

LEVERKUSEN - Dem neuen Chef des Werkstoffherstellers Covestro , Markus Steilemann, bereitet ein drohender Handelskrieg mit den USA keine Sorgen. "Wir sehen unmittelbar und mittelbar praktisch keine negativen Auswirkungen auf unsere Geschäfte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur zu seinem Amtsantritt am Freitag. "Wenn Sie sich die Listen der zu tarifierenden Güter und Warenströme genau anschauen, dann sind Chemikalien davon in der Regel nicht betroffen."

Weitere Meldungen

-Regierung will Strategie zur künstlichen Intelligenz vorlegen

-Lufthansa will beim geplanten Personalumbau auch 200 neue Mitarbeiter einstellen

-Kreise: Bei Goldman Sachs läuft das Rohstoffgeschäft wieder besser

-Novartis schließt Verkauf von Consumer-Healthcare-Joint-Venture an GSK ab

-Regierung findet keine Käufer für Air India

-Roche: EMA empfiehlt Beschränkung von Tecentriq gegen Blasen-Krebs

-Stichprobenartige Kontrollen des Hamburger Diesel-Verbots ab Dienstag

-Roche kündigt für Asco-Kongress weitere Tecentriq-Daten an

-Damp-Kiliniken: Helios und Verdi wollen am Montag Tarifabschluss ansteuern

-Fördergelder für Bauern in Deutschland sollen deutlich gekürzt werden

-ROUNDUP: Google-Schwesterfirma macht 62 000 Chrysler-Minivans zu Robotertaxis

-Novartis-Tocher Sandoz erhält positive EMA-Empfehlung für Adalimumab

-Neuer Zivilflugzeugchef steht als Nachfolger für Konzernlenker Enders bereit

-BUND und Zukunftsrat warnen vor Scheitern des Fernwärme-Rückkaufs

-Niedergelassene Mediziner gründen neue Interessengemeinschaft

-Der Müllberg wächst - Der meiste Abfall in Deutschland ist Bauschutt

-Novartis-Migränemittel wird von EU-Ausschuss zur Zulassung empfohlen

-Spahn kündigt Gesetzesvorlage zur Organspende-Thematik an

-Mehrheit der Barmer-Versicherten befürwortet Organspendepflicht°

