ERSTE-HV Teil 4 und letzter Teil: "Brokerjet ist die Zukunft". Mittlerweile hatten doch einige Aktionäre ihrem Magenknurren nachgegeben, der Saal war nur noch etwa halb voll. Als externer Berater für die Selbstevaluierung des Aufsichtsrats wurde Professor Hoffmann von der Wirtschaftsuni Wien genannt, über das Honorar könne man grundsätzlich keine Auskunft geben, es sei marktüblich und in relativ bescheidenem Rahmen. Anmerkung: Die Dimensionen, in denen man bei der ERSTE denkt, sind ganz verschieden von den Dimensionen, in denen der Kleinaktionär denkt, es ist also nicht auszuschliessen, dass sich der Berater für sein Honorar mehr als ein paar Mahlzeiten kaufen kann, und ich würde es ihm sogar gönnen, denn der ach so hochkarätige...

