Der deutsche Rapper Gzuz ist mit "Wolke 7" neue Nummer eins der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auch der Rest der Top 3 ist komplett neu besetzt. Angelo Kelly & Family folgen mit "Irish Heart" auf Rang zwei, Shawn Mendes mit dem gleinamigen Album auf Rang drei. In den Single-Charts ist der Rapper Capital Bra mit "One Night Stand" die neue Nummer eins. Es folgen Calvin Harris & Dua Lipa mit "One Kiss" und Dennis Lloyd mit "Nevermind".

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.