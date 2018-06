Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS - das Fondsmanagement hat die NZWL-Anleihe 2014/19 (A1YC1F) vollständig und die NZWL-Anleihe 2015/21 (A13SAD) teilweise in die NZWL-Anleihe 2017/23 (A2GSNF) getauscht. Zudem wurde die neue Umtauschanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH mit variabler Verzinsung und Laufzeit bis 2022 (A2LQLF) neu in das FONDS-Portfolio getauscht bzw. aufgenommen.

Somit hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in dieser Woche drei in seinem Portfolio befindliche Anleihen in deren Folge-Bonds getauscht, denn Mitte der Woche hatten die Fondsmanager bereits vom Tausch der Stern Immobilien-Anleihe 2013/18 (A1TM8Z) in die neue Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 (A2G8WJ) berichtet. Dies lässt sich freilich als positives Zeichen für den Gesamtmarkt der ...

