DGAP-News: AGROB Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung AGROB Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.07.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-06-01 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. AGROB Immobilien AG Ismaning ISIN DE0005019004 (WKN 501900) ISIN DE0005019038 (WKN 501903) Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am *Donnerstag, den 12. Juli 2018, 10.00 Uhr* (MESZ) im Haus der Bayerischen Wirtschaft (Europasaal), Max-Joseph-Straße 5, 80333 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung I. *TAGESORDNUNG* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017, des erläuternden Berichtes des Vorstandes zu den Angaben gemäß § 289a Abs. 1 HGB und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 17. April 2018 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichtes des Vorstandes zu den Angaben gemäß § 289a Abs. 1 HGB) und der Bericht des Aufsichtsrates werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2017 von EUR 2.279.038,00 wie folgt zu verwenden: * Zahlung des EUR 79.120,00 Gewinnanteiles von EUR 0,05 je Vorzugs-Stückaktie für das Geschäftsjahr 2017 * Zahlung eines EUR 935.136,00 Gewinnanteiles von EUR 0,24 je Stückaktie (Stamm-Stückaktie und Vorzugs-Stückaktie) für das Geschäftsjahr 2017 * Einstellung in andere EUR Gewinnrücklagen 1.264.782,00 Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 17. Juli 2018, zur Auszahlung fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Vorstandes, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates* Der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz und § 9 Abs. 1 der Satzung der AGROB Immobilien AG aus vier Vertretern der Aktionäre und zwei Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Das Mandat der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder erlischt mit Beendigung der Hauptversammlung am 12. Juli 2018. Von der Hauptversammlung sind somit die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner neu zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen der neuen Mitglieder des Aufsichtsrates im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung hierzu vor, a) *Frau Daniela wohnhaft in München, Bergdolt,* Rechtsanwältin in eigener Kanzlei in München, Vize-Präsidentin und Landesgeschäftsführer in der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. in Bayern mit Sitz in München, b) *Herrn Thomas wohnhaft in Breiner,* Oberneuching, Mitarbeiter im Beteiligungsmanagemen t der UniCredit Bank AG in München, c) *Herrn wohnhaft in München, Karlheinz Leiter der Einheit Kurock,* Real Estate Non Corporate Portfolio and Transaction Management der UniCredit Services S.C.p.A. Zweigniederlassung Deutschland (bislang: UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. Zweigniederlassung Deutschland), d) *Herrn Peter wohnhaft in Baldham, Weidenhöfer,* Leiter des Bereichs 'Real Estate & Services' der UniCredit Bank AG und Vorsitzender des Vorstands der HVB Immobilien AG mit Sitz jeweils in München, wieder neu in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Kurock als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. Frau Daniela Bergdolt erfüllt die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 AktG, der von mindestens einem Aufsichtsratsmitglied Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verlangt. *Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4-8 des Deutschen Corporate Governance Kodex weist der Aufsichtsrat auf Folgendes hin:* Die Vorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung mit Beschluss vom 14. November 2017 benannten Ziele und streben die Ausfüllung des gleichzeitig beschlossenen Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass sie jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Die Herren Thomas Breiner, Karlheinz Kurock und Peter Weidenhöfer sind mit den oben genannten Funktionen bei verbundenen Unternehmen der Mehrheitsaktionärin unserer Gesellschaft, der HVB Gesellschaft für Gebäude mbH & Co. KG mit Sitz in München, angestellt. Herr Peter Weidenhöfer ist zudem Geschäftsführer der HVB Gesellschaft für Gebäude Beteiligungs GmbH, der Komplementärin der Mehrheitsaktionärin. Die vorgenannten Personen stehen damit in einer geschäftlichen Beziehung zu verbundenen Unternehmen der Mehrheitsaktionärin. *Angaben im Hinblick auf die Mitgliedschaft der zur Wahl vorgeschlagenen Personen in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:* *Frau Bergdolt* gehört weder anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten inländischer Gesellschaften an, noch ist sie Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. *Herr Breiner* gehört folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten inländischer Gesellschaften an: - TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft, München, Mitglied des Aufsichtsrates. Herr Breiner ist Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von folgenden Wirtschaftsunternehmen: - Food & more GmbH, München, Mitglied des Verwaltungsrates. *Herr Kurock* gehört folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten inländischer Gesellschaften an: - Grundstücksaktiengesellschaft am Potsdamer Platz (Haus Vaterland), München, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Herr Kurock ist Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von folgenden Wirtschaftsunternehmen: - GIVO Gesellschaft für Immobilienvermittlung und Objektverwaltung mbH, München, Vorsitzender des Aufsichtsrates. *Herr Weidenhöfer* gehört folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten inländischer Gesellschaften an: - TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft, München, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Herr Weidenhöfer ist kein Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. Die Lebensläufe der Kandidaten, ergänzt durch

eine Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat, finden Sie nachfolgend sowie auf der Internetseite unserer Gesellschaft unter *www.agrob-ag.de*: *Frau Daniela Bergdolt* *Lebenslauf* Name Daniela Bergdolt Jahrgang 1959 Studium Rechtswissenschaften in München Beruf Rechtsanwältin Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht Mediatorin (DAA) Seit 1987 Sprecherin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. Seit 1992 Landesgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. in Bayern Seit 2003 Stellvertretende Vorsitzende des geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Bank- und Kapitalmarktrecht im Deutschen Anwaltsverein Seit 2005 Mitglied des Börsenrates der Bayerischen Börse Seit 2007 Dozentin in der Fachaus- und Fortbildung Bank- und Kapitalmarktrecht Seit 2010 Mitglied des Gesetzgebungsausschusses Bank- und Kapitalmarktrecht im Deutschen Anwaltsverein Seit 2011 Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. Qualifikationen Expertise in Finanzen, Corporate Governance, International und Public Affairs; Sonstiges Mitglied des Arbeitskreises Finanzdienstleistungen und Verbraucher des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz; 20-jährige Erfahrung in Aufsichtsräten diverser Unternehmen, z.B. Einzelhandel, Immobilien; Mitglied im Aufsichtsrat eines Small Cap-Unternehmens aus der Immobilienbranche; Erfahrung als Mitglied in Prüfungsausschüssen Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat Rechtsanwältin in eigener Kanzlei in München; Vize-Präsidentin und Landesgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. in Bayern mit Sitz in München. *Herr Thomas Breiner* *Lebenslauf* Name Thomas Breiner Jahrgang 1957 Studium Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim Beruf Bankangestellter UniCredit Bank AG, München, bzw. Vorgänger-Institute, seit 1983 1983 Trainee Firmenkunden- und Kreditgeschäft 1986 Firmenkundenbetreuer Zentralbereich Großkunden 1991 Stellvertretender Kreditleiter Regionalbereich Sachsen/Thüringen/Sachsen-Anhalt 1992 Unternehmensanalyst/Consultant Betriebswirtschaftliche Analyse und Kundenberatung 2000 Senior Specialist Structured Finance Strukturierte Unternehmensfinanzierung Mittelstandskunden 2006 Beteiligungs-Manager Bereich Anteilsbesitz Management & Controlling Sonstiges Prokura UniCredit Bank AG 6-monatige Entsendung an Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Geschäftsführungen Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat Mitarbeiter im Beteiligungsmanagement der UniCredit Bank AG mit Sitz in München. *Herr Karlheinz Kurock* *Lebenslauf* Name Karlheinz Kurock Jahrgang 1962 Ausbildung Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg Beruf Diplom-Kaufmann 1989-1991 Frankona Rückversicherung AG Marktreferent 1991-1999 Bayerische Immobilien Leasing GmbH Abteilungsleitung Sonderfinanzierung 1999-2002 Argentaurus Immobilien Vermietungs- und Verwaltungs GmbH Geschäftsführung 2002-2011 HVB Immobilien AG Bereichsleitung Portfoliomanagement und Vertrieb 2012-2016 Unicredit Global Business Services GmbH First Vice President Portfoliomanagement und Vertrieb Seit 2016 UniCredit Services S.C.p.A. Zweigniederlassung Deutschland (bislang: UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. Zweigniederlassung Deutschland), Leiter der Einheit Real Estate Non Corporate Portfolio and Transaction Management Sonstiges Geschäftsführung und Mandate bei verschiedenen Immobiliengesellschaften Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat Leiter der Einheit Real Estate Non Corporate Portfolio and Transaction Management der UniCredit Services S.C.p.A. Zweigniederlassung Deutschland (bislang: UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. Zweigniederlassung Deutschland). *Herr Peter Weidenhöfer* *Lebenslauf* Name Peter Weidenhöfer Jahrgang 1969 Grundwehrdienst Studium der Versorgungstechnik in München 1996-2005 Stangl GmbH Projektingenieur Niederlassungsleiter Leiter Facility Management Mitglied der Geschäftsleitung 2005-2007 Dussmann AG & Co. KGaA Niederlassungsleiter 2007-2009 UniCredit Bank AG Head of Corporate Facility & Infrastructure Management Head of Real Estate, Logistics and Security seit 2009 HVB Immobilien AG Vorstand CEO seit 2011 UniCredit Bank AG Head of Real Estate Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat Leiter des Bereichs 'Real Estate & Services' der UniCredit Bank AG, Vorsitzender des Vorstands der HVB Immobilien AG und Geschäftsführer der HVB Gesellschaft für Gebäude Beteiligungs GmbH mit Sitz jeweils in München. 6. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie die gegebenenfalls beauftragte Prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2018* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 'Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft', München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 und - sofern beauftragt - gegebenenfalls für die Prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2018 zu wählen. Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung im Hinblick auf die Auswahl auf bestimmte Abschlussprüfer beschränkt hat (Art. 16 Abs. 2 und 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014)). II. *GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE IM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG* Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 11.689.200,00 eingeteilt in 2.314.000 auf den Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ohne Nennwert mit ebenso vielen Stimmrechten sowie in 1.582.400 auf den Inhaber lautende Vorzugs-Stückaktien ohne Nennwert und ohne Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. III. *VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTES* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Falle von Stamm-Stückaktien - zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Falle von Stamm-Stückaktien - zur Ausübung des Stimmrechtes nachweisen. Zum Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, das ist der 21. Juni 2018, 0:00 Uhr, MESZ (Record Date), zu beziehen. Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahmerechtes und - im Falle von Stamm-Stückaktien - des Stimmrechtes in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Falle von Stamm-Stückaktien - die Ausübung des Stimmrechtes als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben für den Umfang und die Ausübung des gesetzlichen Teilnahmerechtes und - im Falle von Stamm-Stückaktien - des Stimmrechtes keine Bedeutung.

