München (ots) - Das angespannte Verhältnis des Westens zu Russland macht die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft zu einem Politikum. Der Manager der Nationalmannschaft Oliver Bierhoff will die Spieler darauf vorbereiten. Die Regierungen von Großbritannien und Island haben bereits ihren WM-Boykott erklärt. Bundeskanzlerin Merkel hat noch nicht über einen Besuch in Russland entschieden. Sollten deutsche Politiker die Fußball-WM in Russland besuchen oder boykottieren? Ist die Weltmeisterschaft eine Chance für den Dialog mit Russland oder nutzt sie vor allem der Selbstdarstellung Putins?



Zu Gast bei Anne Will:



Edmund Stoiber (CSU, ehemaliger Bayerischer Ministerpräsident) Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages) Rebecca Harms (Die Grünen/EFA, Mitglied des Europäischen Parlaments) Gregor Gysi (Die Linke, Mitglied des Deutschen Bundestages und Präsident der Europäischen Linken) Arne Friedrich (ehemaliger Fußball-Nationalspieler)



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



