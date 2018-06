Eine wahre Newsflut gab es beim Schweizer Pharmakonzern Novartis noch kurz vor dem Wochenende. Zunächst hat das Migränemedikament Aimovig (Erenumab) von einem Ausschuss der Europäischen Arzneitmittelbehörde EMA eine Zulassungsempfehlung erhalten. Die positive Meinung des Ausschusses basiere auf "robusten Daten" zur Wirksamkeit des Medikaments und zu dessen Sicherheitsprofil, so Novartis. Novartis hat das Mittel gemeinsam mit dem Biotechunternehmen Amgen entwickelt. Wie die Schweizer weiter mitteilten, dürfte Aimovig die erste und einzige in der EU erhältliche Therapie für die Migräne-Prävention werden. Patienten müssen sich das Medikament einmal monatlich unter die Haut spritzen. Die EU-Kommission dürfte nun innerhalb von drei Monaten über die Zulassung final entscheiden. In den USA ist das Medikament bereits seit Mitte Mai auf dem Markt. Analysten sehen für Aimovig Blockbusterpotenzial. Immerhin leiden laut Schätzungen leiden über zehn Prozent der weltweiten Bevölkerung an Migräne. Allein in den USA dürfte sich der Gesamtmarkt auf 15 Milliarden Dollar belaufen. Allerdings dürften in den kommenden Monaten weitere Pharmafirmen mit ihren Migränemitteln auf den Markt drängen.

Den vollständigen Artikel lesen ...