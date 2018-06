Italienische Staatsbonds hatten Anleger zuletzt reihenweise fallen gelassen. Am Freitag geht es an den Finanzmärkten wieder freundlicher zu.

Das Vertrauen kehrt an die Finanzmärkte zurück - wenn auch nur schrittweise und langsam. Nach einer sehr turbulenten und verlustreichen Woche in Italien waren Anleger in Europa am Freitag - wie schon teilweise am Mittwoch - wieder deutlich zuversichtlicher.

Die Mailänder Börse legte über zwei Prozent zu. Vor allem die zuletzt arg belasteten Titel von Banken waren wieder gefragt. Der EuroStoxx notierte 1,6 Prozent höher, der Dax gewann 1,5 Prozent. Auch der Euro zeigte sich mit 1,168 Dollar wieder stärker.

Kurstreiber war der designierte italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte. Seine neue Regierung Italiens soll am Freitagnachmittag vereidigt werden. Die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und populistischer Lega hatte sich am Donnerstag im zweiten Anlauf auf eine Koalition geeinigt. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte zunächst die Berufung des parteilosen Euro-Kritikers Paolo Savona als Finanzminister nicht akzeptiert.

Das gestiegene Vertrauen konnten Anleger allen voran am Rentenmarkt ablesen. Nachdem sie italienische Staatsbonds zuletzt reihenweise aus ihrem Depot geworfen hatten, setzte sich am Freitag der Normalisierungsprozess weiter fort. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Diese geben an, welchen Zinssatz ein Staat bezahlen ...

