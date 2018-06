Donald Trumps Abneigung gegenüber der deutschen Autoindustrie wird immer deutlicher. Diesmal im Fokus: der Stuttgarter Premiumhersteller Daimler, für den die USA ein durchaus wichtiger Kernmarkt ist.

So habe der US-Regierungschef bereits im April beim Besuch des französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in Washington eine deutliche Drohung in Richtung Daimlers Kernmarke geäußert. Dies geht aus einem kürzlich publizierten Bericht der ?WirtschaftsWoche? unter Berufung auf nicht näher genannte ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...