Die Flut an Negativ-Schlagzeilen will einfach nicht abreißen: Inmitten der Querelen um eine Herabstufung durch die einflussreiche US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) muss sich die Deutsche Bank nun offenbar auch noch mit einer drohenden Kartellklage in Australien herumschlagen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Im Mittelpunkt stehen demnach Vorwürfe gegen die ?Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)?, eines der größten Geldinstitute in Down Under. ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...