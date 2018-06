Dow Jones - Starke Arbeitsmarktdaten beflügeln

Henry Philippson,

Der Dow Jones Industrial Average korrigierte im Wochenverlauf zurück an das 50%-Retracement der vorherigen Aufwärtswelle im Stundenchart. Im Anschluss konnte sich der Index wieder bis an die 24.700 Punkte-Marke erholen.

Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten - sowohl die Lohnkomponente als auch die Zahl der neu geschaffenen Stellen lagen über den Erwartungen - zeichnet sich eine sehr positive Eröffnung an der Wall Street ab.

Gelingt den Bullen ein Ausbruch über den relativ massiven Horizontalwiderstand um 24.700 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei für einen erneuten Anlauf an die 25.000 Punkte-Marke.

Erst ein Rutsch unter 24.300 Punkte trübt das technische Bild wieder nennenswert ein, bis dahin haben die Bullen das bessere Blatt aus technischer Sicht.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX0472 34,22 20.650,00 6,16 29.06.2018 Dow Jones Index HW9FS0 25,15 21.650,00 8,43 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.06.2018; 15:33 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW9FPH 33,76 28.550,00 6,24 29.06.2018 DowJones Index HW9FND 17,51 26.650,00 12,03 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.06.2018; 15:33 Uhr

