Der GBP/USD konnte seinen NFP induziert Rückgang zur 1,3283 schnell umkehren und um mehr als 50 Pips zum neuen Tageshoch steigen. Die NFP Headline Lesung fiel besser als erwartet aus, da im Mai 223K neue Arbeitsplätze in der US Wirtschaft geschaffen werden konnten. Der unerwartete Rückgang der US Arbeitslosenquote und der leichte Anstieg der durchschnittlichen ...

