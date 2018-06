FRANKFURT (Dow Jones)--Der Industriekonzern ABB darf den Geschäftsbereich Industrial Solutions von General Electric übernehmen. Die Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass die Übernahme auf keinem der betroffenen Märkte im Europäischen Wirtschaftsraum Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt, teilten die Brüsseler Kartellwächter mit. ABB zahlt den Amerikanern für das Geschäft 2,6 Milliarden US-Dollar.

Wie die EU-Kommission weiter schrieb, seien die geografischen Tätigkeitsgebiete der beiden Unternehmen komplementär, ABB sei stärker in Europa, GE Industrial Solutions in den USA. In Europa sei das aus dem Zusammenschluss entstehende Unternehmen weiterhin einem wirksamen Wettbewerb ausgesetzt.

Die beiden Konzerne hatten den Deal im vergangenen Dezember vereinbart. GE-Chef John Flannery arbeitet mit Hochdruck am Verkauf von Randbereichen. ABB kann mit dem Geschäft, das elektrische Ausrüstung für Versorgungsunternehmen herstellt, seinen Marktzugang in Nordamerika verbessern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 10:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.