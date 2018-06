Dass im ersten Quartal 2019 die Bänder im neuen und ersten Pkw-Werk von Mercedes in Russland anlaufen sollen, verriet Vadim Khromov, stellvertertender Minister für Investment und Innovation gegenüber Skrin Newswire. Wie Khromov ausführte seinen die Rohbauarbeiten am Werk in der Nähe von Moskau abges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...