5.35 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht



6.20 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



7.05 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



8.05 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea



8.50 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.02 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.05 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Burgen - Monumente der Macht Krak des Chevaliers



16.35 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014



17.20 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016



22.25 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016



23.10 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014



23.55 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014



0.35 ZDF-History Gladiatrix - Roms weibliche Superstars Großbritannien 2018



1.20 Ursprung der Technik Taktiken antiker Spezialeinheiten



2.05 Burgen - Monumente der Macht Château Gaillard



2.50 Burgen - Monumente der Macht Conwy Castle



3.35 Burgen - Monumente der Macht Dover Castle







Sonntag, 03.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 heute-show



5.40 ZDF.reportage Die Tierretter Im Einsatz für Federn, Fell und Flossen Deutschland 2018



6.10 drehscheibe Haustier sucht Herrchen - Deutschland größtes Tierasyl Deutschland 2018



7.00 Nix mehr los! Landflucht und die Folgen



7.45 plan b: Lockruf aufs Land Wie junge Mediziner wieder Hausarzt werden Deutschland 2018



8.15 Alles anders auf dem Land Eine Reise durch die Provinz Deutschland 2017



8.55 ZDF.reportage Volksmusik 3.0 Neuer Wind im alten Stadl Deutschland 2016



9.25 ZDF.reportage Rhein, Wein und harte Arbeit Alltag auf Deutschlands längstem Fluss Deutschland 2017



9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.00 Thomas Edison - Genie des Jahrhunderts Licht und Schatten



10.45 Thomas Edison - Genie des Jahrhunderts Mythos und Wahrheit



11.30 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building



12.15 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building



13.00 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower



13.45 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017



14.30 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017



15.15 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017



16.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017



16.45 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017



17.30 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017



18.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017



18.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017



23.10 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017



23.55 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017



0.40 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017



1.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building



2.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center



2.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building



3.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower



4.20 Fox 1 Nat Geo Paket - Origins The Journey of Humankind Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit Der zündende Funke USA 2017



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen







Montag, 04.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Fox 1 Nat Geo Paket - Origins The Journey of Humankind Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit Kampf gegen den Tod USA 2017



5.50 Fox 1 Nat Geo Paket - Origins The Journey of Humankind Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit Fluch des Krieges USA 2017



6.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017



7.20 ZDF-History Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende Deutschland 2018



8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018



8.50 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018



9.35 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013



10.20 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015



11.05 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017



11.50 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013



12.35 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018



13.05 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



13.35 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 ZDF-History Die Apokalypse der Neandertaler Deutschland 2016



16.35 Wie der Mensch die Welt eroberte Von Afrika in die Welt



17.20 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien



18.05 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



0.40 heute journal



1.10 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All



1.55 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen



2.40 Die Entstehung der Erde Grand Canyon



3.20 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste



4.05 Reise durch die Erdgeschichte Im Westen des Pazifischen Feuerrings Deutschland 2015



4.50 Gefährliche Natur Feuer Großbritannien 2016







Woche 27/18



Samstag, 30.06.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



22.45 Inside the Criminal Mind Kidnapper



"Inside the Criminal mind: Crime Lords" entfällt 23.30 Serienkiller - Im Visier der Fahnder Deutschland 2013



0.15 Serienkiller - Mörderische Triebe Deutschland 2013



"Inside the Criminal mind: Death Cult Leader" entfällt ( weiterer Ablauf an 1.00 Uhr wie vorgesehen )



Sonntag, 01.07.



Bitte neue Beginnzeit beachten:



4.15 Inside the Criminal Mind Serienkiller







Montag, 02.07.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.00 Inside the Criminal Mind Kidnapper



5.45 Serienkiller - Im Visier der Fahnder Deutschland 2013



6.30 Serienkiller - Mörderische Triebe Deutschland 2013



7.15 Ermittler! Im Dunkel der Nacht



"Inside the Criminal mind: Crime Lords" um 7.30 Uhr entfällt 7.45 Ermittler! Fatale Schüsse



8.15 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 2016



9.00 Kriminelle Karrieren Ross Ulbricht - Der Darknet-Dealer Frankreich 2016



"Inside the Criminal mind: Death Cult Leader" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )











