Wer sich im Freien aufhält, schützt sich vor starker

Sonneneinstrahlung. Dies gebietet die Eigenverantwortung jedes

Einzelnen. Der wirksame und praxisgerechte Schutz der Mitarbeitenden

vor starker Sonneneinstrahlung ist auch für den SBV ein wichtiges

Thema. Mit den neuen Regulierungsmassnahmen, die ab 1. Januar 2019

gelten sollen, schiesst die Suva aber am Ziel vorbei. Diese hat das

obligatorische Tragen von Bauhelmen mit Nackenschutz und Stirnblenden

angekündigt. Mit solchen realitäts- und praxisfremden Regulierungen

werden unter anderem neue sicherheitsrelevante Gefährdungen wie die

Einschränkung des Sichtfeldes geschaffen. Zudem verspielt die Suva

die breite Akzeptanz von Präventions- und Schutzmassnahmen, welche

sie in den letzten Jahren zusammen mit der Baubranche erarbeitet hat.



Praxistauglichkeit und nachgewiesene Wirkung



Der SBV fordert von der Suva, dass sie die unnötigen Vorgaben zum

Sonnenschutz wieder zurücknimmt. Der SBV begrüsst einen

praxisgerechten Schutz vor UV-Strahlung. Jedoch dürfen die bisher

erreichten Ziele der gemeinsamen Präventionsarbeit nicht mit

kontraproduktiven Massnahmen gefährdet werden. Auch erwarten die

Baumeister, dass die Suva künftig weiterhin die betroffenen Branchen

in die Erarbeitung von alltagstauglichen Lösungen miteinbezieht.

Theoretische Alleingänge sind nicht zielführend.



Grosses Engagement der Baumeister



Das Bauhauptgewerbe ist wie kaum eine andere Branche

sensibilisiert für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Seit 1927

betreibt der SBV eine Beratungsstelle für Arbeitssicherheit BfA. Auch

im Bereich der Auswirkungen von Hitze, Sonneneinstrahlung und Ozon

auf das Befinden und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter sowie

bezüglich sinnvoller Schutzmassnahmen engagiert der SBV sich seit

Jahren aktiv.



