Mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in greifbarer Nähe können sich Kunden bei real auf zahlreiche weltmeisterliche Aktionen und Angebote freuen.



Jeden Samstag vom 02. Juni bis einschließlich dem 23. Juni erhalten Kunden ab einem Einkaufswert von 50 Euro einen Mini-Fußball gegen eine Zuzahlung von nur einem Euro an der Kasse.



Die Bälle haben einen Durchmesser von 13 cm und sind exklusiv bei real erhältlich. Jedes der vier unterschiedlichen Designs ist nur an jeweils einem Samstag verfügbar. Sollte der Gesamteinkaufswert unter 50 Euro liegen, können die Bälle auch zu einem Preis von je 8,99 Euro erworben werden. Aktionstage sind die ersten vier Samstage im Juni: der 02.06, 09.06., 16.06. und der 23.06.



Neben weltmeisterlichen Angeboten an Knabberartikeln, Bier oder Grillfleisch gibt es bei real auch passende Textilien wie die DFB-Fantrikots und Dekorationsartikel wie Fahnen, Gläser oder Wimpel. Zusätzlich darf natürlich eine große Auswahl an Accessoires wie Fan-Schminke, Fußball-Ohrringen oder Blumenketten in den Nationalfarben nicht fehlen.



Alle, die bei der Weltmeisterschaft im eigenen Heim mitfiebern wollen, finden außerdem in den real Märkten und online bei real.de eine große Auswahl an hochauflösenden Fernsehern, Beamern und Soundsystemen für das packende Stadion-Feeling daheim.



