Changsha, China (ots/PRNewswire) - SANY International, ein Tochterunternehmen der SANY Group, veröffentlichte vor Kurzem einen ungeprüften Geschäftsbericht, laut dem der Gesamtumsatz des Unternehmens im ersten Quartal einen Wert von 997 Million Yuan erreicht hat, was einem Wachstum im Jahresvergleich von 96,5 Prozent entspricht. Der Nettogewinn für die Aktionäre lag bei 172 Millionen Yuan und damit um 139,9 Prozent höher als im Vorjahresquartal, wobei dieser Wert im Vergleich zum Niveau des gesamten Jahren 2017 75 Prozent ausmacht. Die Nettogewinnspanne stieg um 3,12 Prozentpunkte auf 17,25 Prozent, was als Beleg für die rasche Entwicklung von SANY International gesehen werden kann.



Es ist das erste Mal, dass SANY International seine Quartalsergebnisse veröffentlicht, was für Insider ein guter Indikator dafür ist, dass das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft schauen kann.



Dank der Vorgaben aus der Politik auf nationaler Ebene, die die Marktnachfrage im großen Umfang stimulieren konnte, hat die Bergbauindustrie eine kräftige Erholung erlebt. Da auch die Erholung der globalen Seeschifffahrt und die "Belt and Road"-Initiative ihre Wirkung zeigten, kann das Unternehmen derzeit seine Aktivitäten auf dem internationalen Markt für die Ausrüstung von Hafenanlagen ausweiten. Im ersten Quartal haben die Verkäufe von Bergbaumaschinen und Ausrüstung für Hafenanlagen ein beachtliches Wachstum hingelegt.



Von Januar bis März hat sich der Umsatz von SANY beim Verkauf von Maschinen für den Kohleabbau im Vergleich zum Vorjahresquartal um 100 Prozent gesteigert, während das Transportvolumen um mehr als 50 Prozent erhöht werden konnte.



"Die anhaltend starke Dynamik beim Wachstum in den Bereichen Primärenergie und Ausrüstung von Hafenanlagen wird vor allem durch die Erholung in der Branche und durch die Modernisierung der Ausrüstung angetrieben. Wir sollten die Entwicklung von SANY International als eines der führenden Unternehmen für Bergbaumaschinen und Ausrüstung von Hafenanlagen auf jeden Fall mit Interesse verfolgen", so ein Insider aus der Branche.



Um weitere Einzelheiten zu erfahren, rufen Sie bitte an unter der Nummer: 1 800 GO SANY (1-800-467-269)



Folgen Sie uns auf: Facebook: SANY Group WeChat: SanyWorldwide



