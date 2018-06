BREKO, BUGLAS, der Deutsche Landkreistag und der Verband kommunaler Unternehmen setzen sich für eine schnellstmögliche Überarbeitung des Ende 2016 in Kraft getretenen DigiNetz-Gesetzes (DigiNetzG) ein. Denn aktuell torpediert das DigiNetz-Gesetz in der Praxis vielfach den Glasfaserausbau in der Fläche...

