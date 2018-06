Washington - Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigt sich weiter von seiner sehr starken Seite. Dies belegt der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat Mai. Nicht nur stieg die Beschäftigung stärker als erwartet. Auch fiel die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit Beginn des Jahrtausends. Darüber hinaus zogen die Löhne an. US-Präsident Donald Trump sorgte kurz vor der Veröffentlichung des Berichts mit einem sehr ungewöhnlichen Tweet für Aufsehen - und für sichtbare Kursbewegung an den Finanzmärkten.

Nach Angaben des amerikanischen Arbeitsministeriums hat die US-Wirtschaft im Mai 223'000 Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen. Das war mehr als der von Analysten im Schnitt erwartete Aufbau von 190'000 neuen Jobs. Darüber hinaus wurde der Stellenzuwachs für die beiden Vormonaten um insgesamt 15 000 Stellen nach oben korrigiert.

Looking forward to seeing the employment numbers at 8:30 this morning.

Unterstrichen wurde die robuste Entwicklung ...

