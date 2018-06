Die Sätze von Alan Schwartz, dem damaligen CEO der US-Investmentbank Bear Stearns, sind legendär: "Es gibt keinen Druck auf unsere Liquidität", erklärte er Anfang 2008 wenige Tage vor einer multi-milliardenschweren Finanzspritze.

Heute hat der CEO der Deutschen Bank, Christian Sewing, in einem Brief an Mitarbeiter des einst stolzen Geldhauses ähnlich klingende Sätze gesprochen: "Auf Konzernebene steht unsere Finanzstärke außer Frage" und "Die Maßnahmen, die das Management 2017 zur Stärkung der Bilanz (in Bezug auf Kapitalisierung, Liquidität und Qualität der Vermögenswerte) ergriffen hat, haben der Bank gute Bonitäts- und Liquiditätspuffer ...

