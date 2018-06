Das Internet kann vielleicht doch noch mehr sein als ein gigantischer virtueller Supermarkt. Das sollte ein Grund zur Freude sein. Doch die EU feiert es nicht, sondern grämt sich ob ihres Erfolges.

In diesen Tagen musste ich gelegentlich an einen Song der Band Chicago denken, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich war zehn und begann zu verstehen, dass Musik Gefühle ausdrücken kann. "If you leave me now, you'll take away the biggest part of me", sangen Chicago. Da ging es um die Liebe und nicht ums Geld. Um das geht es aber, wenn seit Wochen Hunderte Bettelmails in der Inbox landen, die uns anflehen, doch bitte nicht zu gehen, sondern noch mal zuzustimmen, dass wir weiter zugespammt werden. Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verlange das schließlich. Es ist ein weitreichendes Verlustgefühl, das die Werbewirtschaft und viele Unternehmen in diesen Tagen schmerzlich plagt. Nicht so sehr aus Liebe zum Kunden, sondern aus Liebe zum Geld. Wo die Kunden mit ihren Daten zahlen, werden sie zum Produkt. Die Entscheidung über genau diesen Schritt legt die DSGVO nun zurück in die Hände der ...

