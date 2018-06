In dieser Woche ist der Aktienkurs der Beteiligungsgesellschaft Aurelius von der Supertrend-Linie nach oben abgeprallt. Mittlerweile befindet sich der Kurs jedoch wieder deutlich oberhalb dieser Marke. Allerdings waren die Entwicklungen in den letzten drei Wochen nicht besonders erfreulich und auch diese Woche scheint die Aktie mit einem Minus aus dem Handel zu gehen. Der Kurs befindet sich momentan in einer Abwärtsbewegung.

Johannes Weber

