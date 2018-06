Im Mai wurden außerhalb der US-Landwirtschaft 223.000 statt der erwarteten 188.000 Stellen neu geschaffen. Das ermuntert die Anleger.

Ein überraschend starkes Job-Wachstum in den USA ermuntert Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt. Gleichzeitig dämpfte der weiterhin geringe Lohnanstieg die Furcht vor aggressiveren Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Freitag um bis zu 0,7 Prozent.

