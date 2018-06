Die Rocket-Internet-Tochter Home24 strebt Mitte Juni an die Börse. Damit will sie bis zu 172 Millionen Euro einsammeln.

Der Online-Möbelhändler Home24 will bei seinem Gang an die Frankfurter Börse bis zu 172,5 Millionen Euro einsammeln. Das Unternehmen aus dem Imperium des Startup-Investors Rocket Internet legte die Preisspanne für seine Aktien am Freitag auf 19,50 bis 24,50 Euro fest.

Home24 käme damit auf einen Börsenwert von 530 bis 650 Millionen Euro. Die Aktien können von Montag an bis zum 13. Juni gezeichnet werden, zwei Tage später ist das Börsendebüt geplant. Der Möbelhändler will das Geld für Investitionen und zur Schuldentilgung verwenden. Die Altaktionäre um Rocket Internet werfen beim Börsengang keine Papiere auf den Markt.

Schafft Home24 den Sprung aufs Parkett, wäre es nach dem Essenslieferdienst Delivery Hero und dem Lebensmittel-Lieferanten Hellofresh bereits die dritte Beteiligung von Rocket Internet an der Börse. Und der nächste Kandidat steht Insidern zufolge in den Startlöchern: die afrikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...