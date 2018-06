Schafft Steinhoff den großen Turnaround? Steinhoff-Aktionäre haben wieder einmal eine bewegte Woche hinter sich: Ihr Investment verlor auf Wochensicht ganze 23% an Wert und hat am Ende der Woche ein neues Allzeit-Tief markiert. In den vergangenen 6 Monaten müssen Aktionäre des angeschlagenen Möbelbauers ganze 97% Verlust verbuchen. Dabei hat die Aktie des angeschlagenen Möbelbauers...

