Mit fast 1000 Drohnen hat das US-Magazin "Time" das Titelblatt seiner neuen Ausgabe gestaltet. In Kalifornien hätten die Organisatoren 958 Drohnen aufsteigen lassen, teilte das Magazin mit. Mit Licht hätten diese dann den Schriftzug und einen rechteckigen Rahmen ausgestaltet, eine weitere Drohne habe das Foto aufgenommen. Besonders schwierig sei es gewesen, die Drohnen so nah aneinander fliegen zu lassen. Es sei das erste Titelbild in der Geschichte des "Time"-Magazins, das mit einer Drohne aufgenommen wurde./cah/DP/tos

AXC0251 2018-06-01/17:34