Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die Ernennung der neuen italienischen Regierung am Freitag erleichtert aufgenommen. Die nun in Kraft gesetzten US-Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte, die über entsprechende Vergeltungsmaßnahmen zu einem Handelskrieg führen könnten, ließen die Kurse ebenso kalt wie ein abermals starker amerikanischer Arbeitsmarktbericht.

Allerdings konnte der Dax nur einen Teil seiner Tagesgewinne ins Ziel retten: Zum Schluss stand der hiesige Leitindex noch 0,95 Prozent im Plus bei 12 724,27 Punkten. Auf Wochensicht büßte er mehr als anderthalb Prozent ein. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging am Freitag 0,76 Prozent fester bei 26 528,11 Punkten aus dem Handel und der Technologiewerte-Index TecDax stieg letztlich um 0,31 Prozent auf 2795,15 Zähler./gl/she

