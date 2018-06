Eine Währung für den Porno-Konsum klingt zunächst erfolgsversprechend. Aber ob Eroiy ein wirtschaftlich ernstzunehmendes Projekt wird, ist noch offen.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 19: Ein ICO und sein Bezug zur Pornografie.

Vor ein paar Jahren, als Bitcoins noch relativ neu waren, habe ich mich mal mit einem Lobbyisten in Washington über diese elektronische, virtuelle Währung unterhalten. Damals lief in New York parallel der Prozess gegen Ross Ulbricht, den Gründer der Drogen-Plattform Silk Road, die im Darknet versteckt war und bei der mit Bitcoins bezahlt wurde.

"Das Internet hat auch mit zwielichtigen Geschäften angefangen, und mit Schmuddelkram", sagte der Lobbyist damals. Schließlich war Pornografie eines der ersten Geschäfte, für das Kunden bereit waren, Geld zu bezahlen - dort wurden die Bezahlschranken ...

