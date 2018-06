Der von Capvis Equity Partners beratene Fund Capvis Equity II LP ("Capvis") veräussert seine Mehrheitsbeteiligung an der Lista Gruppe mit Sitz in Erlen (Thurgau, Schweiz) an die chinesische GreatStar-Gruppe. Die Lista Gruppe produziert heute mit ca. 500 Mitarbeitenden in drei Produktionsbetrieben, in der Schweiz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...