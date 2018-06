FRANKFURT (Dow Jones)--Erleichterung über die Regierungsbildung in Italien und ein starker US-Arbeitsmarktbericht ("Payrolls") haben dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Rückenwind gegeben. Die Furcht vor einem Handelskrieg, die mit dem Inkrafttreten von US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU, Kanada und Mexiko neue Nahrung erhalten hatte und ursächlich für den Ausverkauf am Vortag war, trat darüber in den Hintergrund. Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 12.724 Punkte.

Angeführt wurde der Index von den Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank, die um 2,8 und 4,8 Prozent zulegten. Europaweit profitierten die zuletzt arg gebeutelten Bankenaktien davon, dass die italienischen Anleiherenditen wieder zurückgekommen waren.

Auf der Gewinnerseite im DAX standen auch Munich Re, die nach einer Kaufempfehlung um 2,6 Prozent stiegen. Händler berichteten, Alphavalue habe die Aktie auf Buy von Add hochgestuft.

Thyssen erholten sich um 2,4 Prozent. Siemens legten um 1,3 Prozent zu. Die Deutsche Bahn will laut einem Handelsblatt-Bericht noch stärker in die neue ICE-Generation investieren als bisher bekannt. Dazu will sie zusätzlich 1 Milliarde Euro ausgeben. Profiteur wäre die gerade entstehende neue Siemens-Alstom-Gesellschaft, hieß es am Markt.

Daimler zeigten sich unbeeindruckt von einem Bericht des Spiegel, wonach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dem Automobilkonzern ein Ordnungsgeld von bis zu 3,75 Milliarden Euro wegen angeblicher Manipulationen bei Dieselmotoren angedroht hat. Die Daimler-Aktie legte um 0,6 Prozent zu.

Gewinneinbruch bei Dialog

Dialog Semiconductor brachen dagegen im TecDAX um 15,2 Prozent ein, weil Apple weniger Smartphone-Chips von dem Unternehmen benötigt. Dialog hatte deshalb am Vorabend eine Umsatzwarnung abgegeben.

Ziemlich enttäuschend verlief das Börsen-Debüt von STS. Der erste Kurs entsprach mit 24 Euro lediglich dem Ausgabepreis. Zum Handelsschluss notierte die Aktie nach zwischenzeitlichen Verlusten bei 24,11 Euro und damit 0,5 Prozent über dem Ausgabepreis.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 126,7 (Vortag: 188,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,07 (Vortag: 6,22) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.724,27 +0,95% -1,50% DAX-Future 12.718,50 +0,84% -1,65% XDAX 12.723,47 +0,66% -1,07% MDAX 26.528,11 +0,76% +1,25% TecDAX 2.795,15 +0,31% +10,52% SDAX 12.504,58 +0,44% +5,20% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,47 -28 ===

