ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich zum Wochenausklang deutlich erholt. Die Verluste des Vortages wurden vollständig wettgemacht. Zur besseren Stimmung trug bei, dass es in Italien nun doch zu einer Regierungsbildung zu kommen scheint und Neuwahlen zunächst nicht anstehen. Zudem stützte ein starker US-Arbeitsmarktbericht die Kurse. Die Ängste wegen eines Handelskriegs, ausgelöst durch US-Strafzölle am Vortag, sind wieder etwas in den Hintergrund getreten. Teilnehmer warnen aber vor Euphorie, gerade mit Blick auf den zunehmenden Protektionismus und die zahlreichen politischen Krisen, etwa in Europa oder im Nahen Osten. Der SMI gewann 1,9 Prozent auf 8.620 Punkte. Alle 20 SMI-Werten schlossen im Plus, elf von ihnen gewannen mehr als 2 Prozent. Umgesetzt wurden 45,74 (zuvor: 100,53) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten rückten ABB um 2,7 Prozent vor. Der Industriekonzern darf den Geschäftsbereich Industrial Solutions von General Electric übernehmen, wie die Europäische Kommission mitteilte. ABB kann mit dem Geschäft, das elektrische Ausrüstung für Versorgungsunternehmen herstellt, seinen Marktzugang in Nordamerika verbessern.

Deutlich erholt zeigten sich Finanzwerte, die zuletzt vor allem wegen der Italien-Krise unter Druck gestanden hatten. Credit Suisse gewannen 2,5 Prozent und UBS 3,1 Prozent.

Novartis verteuerten sich um 2,4 Prozent. Der Pharmakonzern hat eine positive Stellungnahme vom Wissenschaftlichen Ausschuss der EU-Arzneimittelbehörde für sein Migränepräparat erhalten. Die Aktien des Wettbewerbers Roche liefen um 2,3 Prozent aufwärts.

