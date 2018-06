Hier geht's zum Video

Italien hat die Märkte diese Woche ganz schön in Atem gehalten. Nach dem Scheitern der Regierungsbildung sah es nach Neuwahlen aus, dann doch die Einigung...und der Markt reagierte mit einer Achterbahnfahrt. Kein Wunder, bei vielen Marktteilnehmern wurde die Angst vor einer Neuauflage der Eurokrise wieder wach. Dazu tatsächliche und angedrohte Strafzölle, was die drohenden Handelskonflikte mit den USA nicht gerade entschärfte. Was der DAX daraus gemacht hat und wie der Monat Mai für den Leitindex verlaufen ist, erfahren Sie im Video.