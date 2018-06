Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat für das Krebsmittel Perjeta in der EU eine weitere Zulassung für die Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs erhalten. Dabei geht es um die postoperative Behandlung in einem frühen Stadium und mit hohem Rückfallrisiko, wie Roche am Freitag schreibt. Der Zulassungsentscheid der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...