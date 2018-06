Bei der Aktie der Dialog Semiconductor Plc (kurz ?Dialog Semi?) gab es zum Ende der Handelswoche herbe Kursverluste. Und es geht mal wieder um den Großkunden Apple. Am Donnerstag hatte Dialog Semi mitgeteilt, dass Apple im laufenden Geschäftsjahr wohl weniger Umsätze für Dialog Semi bringen werde. Dies werde die entsprechenden Umsätze um ca. 5% verringern. Dialog Semi will dies aber offensichtlich durch Wachstum in anderen Bereichen ausgleichen können ? denn es hieß, dass für das gesamte Geschäftsjahr ... (Peter Niedermeyer)

