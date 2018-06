Der GBP/USD notierte in den letzten Stunden seitwärts zwischen 1,3305 und 1,3340. In den letzten Minuten entwickelte sich der Kurs des Sterling aber dynamisch nordwärts und stieg über 1,3350 Dollar. In der Spitze kletterte der Cable auf 1,3358 Dollar und hielt sich zuletzt über 1,3550 Dollar - Tendenz bullisch. Der GBP/USD steigt den dritten Tag in ...

