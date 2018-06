DasCoin jetzt eingetragen auf Coinmarketcap.com DGAP-News: DasCoin / Schlagwort(e): Sonstiges DasCoin jetzt eingetragen auf Coinmarketcap.com 01.06.2018 / 18:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DasCoin jetzt eingetragen auf Coinmarketcap.com LONDON, GB - Media OutReach - 31. Mai 2018 - DasCoin, die "Currency of Trust" und die Wertanlage innerhalb von DasEcosystem, ist jetzt auf Coinmarketcap.com, der führenden Website zur Verfolgung von Kursänderungen bei Kryptowährungen eingetragen. Coinmarketcap wird sowohl von Krypto-Experten als auch Neulingen genutzt und steht laut Amazon auf Platz 44 der beliebtesten Websites in den USA. Die Registrierung von DasCoin auf Coinmarketcap steigert die Glaubwürdigkeit der Währung und ihres dazugehörigen Ökosystems in der Branche. "Wir freuen uns über die Anerkennung von Coinmarketcap.com. Das zeigt, wie weit wir DasCoin entwickelt haben, und steigert unseren Bekanntheitsgrad im Bereich der Kryptowährungen," erklärte Michael Mathias, CEO von DasCoin. Auf Coinmarketcap sind die Wechselkurse von über 1.600 Kryptowährungen sowie weitere wichtige statistische Angaben über Coins und Token eingetragen, darunter: - Gesamtmarktkapitalisierung - Aktueller Wechselkurs - Handelsvolumen über 24 Stunden - Währung im Umlauf - Gewinn/Verlust Seit April kann mit DasCoin auf den Public Exchanges CoinFalcon, BTC-Alpha und EUBX gehandelt werden, weitere sind in Vorbereitung. DasCoin wird nur auf Public Exchanges gehandelt werden, für die dieselben strengen Authentifizierungsprotokolle nach dem "Know-Your-Customer"-Prinzip gelten, auf denen DasCoin selbst basiert. Seit März 2017 wurden bereits über 750 Millionen DasCoin erzeugt. Mitglieder der NetLeaders-Community erwerben Lizenzen, die ihnen Zugang zu einer bestimmten Anzahl an Zyklen - d.h. Kapazitätseinheiten - auf der Blockchain geben. Diese Zyklen können entweder für verschiedene Leistungen eingesetzt oder an die DasCoin Minting Queue übermittelt und in DasCoin konvertiert werden. Insgesamt wird es 8,589 Milliarden DasCoin geben. DasCoin basiert auf und verwendet die beste Blockchain-Technologie, die auf der dezentralisierten BitShares Ledger-Technologie, der sogenannten Graphene, basiert. BitShares ist einer der ältesten Ledgers und angesichts einer Kapazität von über 100.000 Transaktionen pro Sekunde auch einer der leistungsstärksten Ledgers. DasCoins werden zudem nicht wie Bitcoins und andere Coins mit Proof-of-Work-Mechanismus "gemined". Der Minting-Prozess bewirkt eine deutliche Stromeinsparung und sorgt damit für eine gerechtere Verteilung des Werts. Über DasCoin: Bei DasCoin handelt es sich um eine bessere Lösung zum Speichern und Austauschen von Werten, und um den nächsten Schritt in der Entwicklung des Geldes. DasCoin ist die Währung auf Blockchain-Basis im Mittelpunkt eines innovativen digitalen Vermögenswertsystems, das eine Optimierung der Stärkung und Beseitigung der Schwächen bestehender Währungssysteme anstrebt. Sie ist schnell, effizient, ausgewogen, sicher und skalierbar. DasCoin konzentriert sich auf die Erstellung einer digitalen Währung, di durch höhere Effizienz der Betriebsabläufe, höhere Transaktionskapazität, weitere Verbreitung, bessere Kontrolle und bessere Erfüllung gesetzlicher Auflagen eine überlegene Leistung bietet. Gestützt durch branchenführende Sicherheitsprotokolle und eine Blockchain mit Zugriffserlaubnis ist DasCoin ein Pionier in seinem Sektor mit dem Ziel, die erste digitale Standardwährung der Welt zu werden. www.dascoin.com https://dascoinexplorer.com Medienkontakt: media@dascoin.com 01.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 691783 01.06.2018

