Katipult gibt Abschluss der Finanzierung in Höhe von 3.050.000 CAD und Aufnahme von Brian Craig in das Board of Directors bekannt

Vancouver, British Columbia - 29. Mai 2018 - Katipult Technology Corp. (TSXV:FUND - Frankfurt: K10) (Katipult oder das Unternehmen), ein führendes und preisgekröntes Fintech-Dienstleistungsunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) abgeschlossen und einen Bruttoerlös von insgesamt 3.050.000 CAD - und damit mehr als den zuvor angekündigten Finanzierungsbetrag von 3.000.000 CAD - eingenommen hat.

Die Inhaber der Schuldverschreibungen sind eine kleine Gruppe aus sechs individuellen Anlegern, die u.a. die folgenden Personen beinhalten:

Brian ist der ehemalige CEO von Solium Capital Inc. (Solium) und war maßgeblich an der Entwicklung von Solium (TSX: SUM) in ein Unternehmen mit einem Umsatz von über 86 Millionen USD im Jahr 2017 beteiligt. Bevor er Solium in Vollzeit beigetreten ist, gründete Brian Stormworks Ltd., ein privates E-Business-Dienstleistungsunternehmen, bei dem er President und CEO war, bevor es 2002 von Solium übernommen wurde. Brian investiert in viele junge Unternehmen, darunter Start-ups im Energie- und Technologiebereich. Brian hat Erfahrung im Vorstand und Prüfungsausschuss verschiedener öffentlicher und privater Unternehmen gesammelt.

Mike Broadfoot - Mike trat 2002 in das Board of Directors von Solium ein, wo er seither in erster Linie als Chairman fungierte. Außerdem war er ab 2011 und im Jahr 2015 CEO von Solium. Herr Broadfoot war außerdem CEO von Engage Energy, einem Energiehandels- und Marketing-Unternehmen (Übernahme im Jahr 2002). Er gründete die Vorgängerfirma von Engage im Jahr 1994. Mike ist Gründer und aktuell Direktor von Jemm Properties of Calgary (Entwicklung von Gewerbeimmobilien). Außerdem war er in der Vergangenheit für Medgate (heute Cority, das Softwareunternehmen für medizinische Krankenakten), Curve Dental (Software für Zahnarztpraxen), Southern Lights Ventures of NZ (biomedizinische Materialien) und Peyto (Öl- und Gasproduzent) tätig, wo Mike Hauptaktionär und entweder Gründer oder Investor in einer frühen Phase war.

Wir sind begeistert, in diesem Stadium unseres Geschäfts Kapital aus dieser Gruppe an Einzelpersonen einzuwerben, sagte Brock Murray, CEO von Katipult. Ihre Erfahrung ist auf unsere Branche, unser Geschäftsmodell und unseren Produktfokus anwendbar.

Herr Murray weiter: Ich denke, unsere Aktionäre werden die Richtung, die wir mit dieser Finanzierung eingeschlagen haben, zu schätzen wissen, und glaube, dass dies unser Vertrauen in unsere operative Umsetzung in den kommenden Jahren zeigt.

Katipult gibt außerdem die Ernennung von Brian Craig in sein Board of Directors bekannt.

Möglichkeiten wie Katipult gehe ich zuerst als Investor an; ich bin von Katipults Produkt beeindruckt und bin fasziniert vom Potenzial des alternativen Investmentmarkts, aber letztendlich basieren meine Investitionsentscheidungen auf Menschen. Ich habe meinen Austausch mit Brock und seinem Managementteam genossen und bin zuversichtlich, dass Katipult von einem starken und engagierten Board unterstützt wird, sagte Brian Craig. Mich interessieren Anlagemöglichkeiten, die ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Wachstumsprofil aufweisen, und ich bin zuversichtlich, dass wir bei Katipult überdurchschnittliche Renditen für die Anleger erzielen können.

Marcus Shapiro, Chairman und unabhängiges Board-Mitglied von Katipult, sagte: In den letzten Monaten war es mir eine Freude, mich intensiv mit Brian Craig und allen meinen Kollegen im Board auszutauschen. Wir sind überzeugt, dass Brians umfangreiche Berufserfahrung als Mitglied der Geschäftsleitung und Director von Solium sowie seine Erfahrung als Anleger bei anderen Wachstumsunternehmen einen Mehrwert für Katipult erbringen wird. Die unabhängigen Board-Mitglieder und das Management von Katipult sind sehr erfreut, Brian als Director willkommen zu heißen, und freuen sich darauf, von seinem Einblick und seiner Führung zu profitieren.

Über Katipult

Katipult (www.katipult.com) ist ein finanztechnisches (FinTech) Unternehmen, das eigenentwickelte, cloud-basierte Software-Infrastruktur auf White Label-Basis anbietet und Kundenfirmen ermöglicht, ihre eigene Investitionsplattform über zahlreiche Vertriebskanäle - einschließlich WEB, Mobile und soziale Medien zu entwickeln, einzurichten und zu betreiben. Unternehmen, die sich der Katipult-Plattform bedienen, sind in mehr als 20 regulatorischen Gebieten tätig und können auf diese Weise in den Bereichen Aktien, Anleihen und Immobilien die Netzwerke der Investoren vergrößern, die Investoren auf effiziente Weise leiten und die Verwaltung der Handelsflüsse rationalisieren.

