Zürich - Die Schweizer Börse ist fulminant in den Monat Juni gestartet. Getragen von der Aussicht auf eine Regierungsbildung in Italien ohne Neuwahlen sowie vom Machtwechsel in Spanien, griffen die Anleger nach einer Reihe schwacher Tage wieder kräftig zu. Zusätzlichen Schub gaben am Nachmittag überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten.

Für ein Wochenplus reichte es dem Leitindex SMI aber dennoch nicht. Zu stark hatte an den Vortagen die Furcht vor der Verschärfung antieuropäischer Positionen in Italien die Dividendenpapiere belastet. Experten sehen noch keinen Grund für eine Entwarnung. Zudem hält auch US-Präsident Donald Trump die Investoren mit diversen Ankündigungen auf Trab. Die Aussicht vor einem eskalierenden Handelskonflikt ist laut Marktteilnehmern nicht unbegründet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag 1,91 Prozent höher bei 8'618,54 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog um 1,85 Prozent auf 1'431,00 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,66 Prozent auf 10'333,98 Punkte an. Bis auf Sonova legten sämtliche Standardwerte zu.

Damit resultiert für den Leitindex SMI in dieser Woche aber immer noch ein Minus von 1,6 Prozent. ...

