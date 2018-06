Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Italiens neue Regierung vereidigt

Knapp drei Monate nach der Parlamentswahl hat Italien eine neue Regierung: Ministerpräsident Giuseppe Conte und das Kabinett der Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und fremdenfeindlicher Lega leisteten am Freitag bei Staatschef Sergio Mattarella den Amtseid. Unter den neuen Ressortchefs sind auch M5S-Chef Luigi Di Maio als Arbeitsminister und der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini als Innenminister

Katalanische Regionalregierung nimmt am Samstag ihre Arbeit auf

Die neue katalanische Regionalregierung soll am Samstag ihre Arbeit aufnehmen. Die Regierung des neuen Regionalpräsidenten Quim Torra wird dann nach eigenen Angaben vom Freitag offiziell die Amtsgeschäfte übernehmen. Damit endet auch automatisch die monatelange Zwangsverwaltung durch Madrid. Die spanische Zentralregierung hatte am Freitag die überarbeitete Kabinettsliste Torras im Amtsblatt veröffentlicht und damit den Weg für den Amtsantritt frei gemacht.

Fitch: Spanien-Rating von Regierungswechsel kaum beeinträchtigt

Der Regierungswechsel in Spanien durch eine Vertrauensabstimmung im Parlament hat nur eine begrenzte Auswirkung auf die Bonitätseinstufung des Landes bei Fitch. "Wir erwarten in nächster Zeit keine bedeutenden Änderungen der Wirtschafts- und Fiskalpolitik", teilte Fitch mit. Auch werde nicht erwartet, dass die neue Regierung eine ganze Legislaturperiode im Amt bleibt. Das Ausbleiben einer steigenden Unterstützung von populistischen oder euroskeptischen Parteien reduziere das Risiko für das Rating.

EU-Kommission warnt vor enormen Schäden durch mögliche US-Autozölle

Die EU-Kommission hat sich besorgt über die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf europäische Autos gezeigt. Solche Zölle könnten "enorme Schäden" in der EU, aber auch in den USA anrichten, sagte EU-Außenhandelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel. Sollten die Zölle kommen, wäre dies "äußerst beunruhigend".

EU legt auch Beschwerde gegen China bei der WTO ein

Neben der Beschwerde wegen der US-Strafzölle geht die EU auch gegen China bei der Welthandelsorganisation WTO vor. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte am Freitag in Brüssel, ein nun eingeleitetes Verfahren wende sich gegen chinesische Gesetze, die europäische Firmen verpflichteten, ihr geistiges Eigentum preiszugeben. Dies sei nach den WTO-Regeln unzulässig und gefährde die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.

DIHK: Krise in Spanien erhöht Unsicherheit für Unternehmen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat vor einer Verschlechterung der Bedingungen für deutsche Unternehmen in Spanien durch den Machtwechsel in Spanien gewarnt. "Für die deutschen Unternehmen ist die erneute politische Krise in Spanien Grund für Kopfzerbrechen", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Medien: Spahn muss Entlastungen bei Krankenkassen-Zusatzbeiträgen verschieben

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) muss Medienberichten zufolge die versprochenen Entlastungen durch eine Absenkung der Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen verschieben. Im Kabinettsentwurf für das sogenannte Versichertenentlastungsgesetz werde der strittige Punkt an eine Reform des Finanzausgleichs zwischen den gesetzlichen Krankenkassen geknüpft, berichten übereinstimmend das Handelsblatt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Bündnis warnt vor Plänen für Untergrenzen beim Krankenhaus-Pflegepersonal

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Patienorganisationen und Berufsverbänden hat davor gewarnt, zu niedrige Untergrenzen beim Pflegepersonal in Krankenhäusern festzulegen. Bei den Verhandlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) zeichne sich ein Ergebnis ab, bei dem "lediglich die allerschlimmsten Ausbrüche nach unten" behoben würden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Freitag, zu deren Unterzeichnern Verdi, der DGB, der Deutsche Pflegerat und das Aktionsbündnis Patientensicherheit gehören.

SPD erhöht in Bremer Asylaffäre Druck auf die Union

In der Bremer Asylaffäre erhöht die SPD den Druck auf den Koalitionspartner CDU/CSU. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Magazin Spiegel auf, rasch zu den Vorgängen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Stellung zu beziehen: "Auch Angela Merkel trägt Verantwortung für die Zustände im Bamf." Die SPD verlangt zudem Auskunft vom früheren Flüchtlingskoordinator und heutigen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Altmaier sieht für sich keine Verantwortung im Bamf-Skandal

Der frühere Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung und heutige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat jegliche Mitverantwortung für die Zustände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) von sich gewiesen und die Verantwortung dem damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) zugeschoben.

Außenminister beraten am 11. Juni im Normandie-Format über Ukraine-Konflikt

Nach langer Pause findet zur Lösung des Ukraine-Konflikts am 11. Juni erstmals wieder ein Außenministertreffen im sogenannten Normandie-Format statt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kündigte am Freitag in der ostukrainischen Stadt Mariupol an, dass er seine Kollegen aus der Ukraine, Russland und Frankreich in Berlin empfangen werde. Maas äußerte die Hoffnung, dass es dann gelinge, "noch einmal Bewegung in die Entwicklung zu bringen".

Staatsanwaltschaft beantragt Auslieferung Puigdemonts an Spanien

Die schleswig-holsteinische Generalstaatsanwaltschaft will den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wegen des Vorwurfs der Rebellion und der Veruntreuung öffentlicher Gelder an Spanien ausliefern. Einen entsprechenden Antrag legte die Behörde in Schleswig nach eigenen Angaben vom Freitag dem schleswig-holsteinischen Oberlandesgericht (OLG) vor. Die Richter dort müssen nun über das Ansinnen der Staatsanwaltschaft entscheiden.

US-Arbeitsmarkt im Mai etwas stärker als erwartet

Die Beschäftigtenzahl in den USA hat sich im Mai etwas deutlicher als erwartet erholt, während die Arbeitslosenquote unerwartet zurückging und die Stundenlöhne deutlicher als erwartet zulegten. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums wurden außerhalb der Landwirtschaft 223.000 zusätzliche Stellen geschaffen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stellenzuwachs von 190.000 erwartet.

ISM-Index Industrie im Mai höher als erwartet

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA hat sich im Mai stärker als erwartet entwickelt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 58,7 (April: 57,3) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stand von 58,1 prognostiziert. Indexstände über 50 deuten ein Wachstum des Sektors an.

Markit: US-Industrie wächst im Mai etwas schwächer

Die Aktivität der US-Industrie ist im Mai schwächer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 56,4 (April: 56,5) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 56,8 Punkte prognostiziert. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 56,6 genannt worden. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum des Sektors.

US-Bauausgaben im April deutlich höher als erwartet

Die Bauausgaben in den USA sind im April weitaus deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, erhöhten sich die Ausgaben gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um nur 0,8 Prozent erwartet. Der für März vorläufig gemeldete Rückgang von 1,7 Prozent wurde bestätigt.

