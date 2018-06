Die Aktie des Modeunternehmens Abercrombie & Fitch hatte zum Wochenende mit herben Verlusten zu kämpfen. Nachdem das Papier zu Handelsbeginn der New Yorker Börse noch um mehr als 6 % zulegte, ging es im Verlauf des Tages herbe in den Keller. Bis zu 10% Verlust musste die Aktie am Freitag wegstecken. Abercrombie & Fitch: Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...