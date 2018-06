Die Bausaison beginnt und es gibt wieder viele attraktive Fördermittel zu nutzen. Die Landesbausparkasse (LBS) erklärte, dass die Stadt Bottrop im Bezug auf den Kauf gebrauchter Immobilien in die höchste der drei Förderklassen in NRW eingestuft wurde. Ebenso gibt es Förderungen für Neubauten, was längst nicht in allen Gemeinden in NRW der Fall ist. Durch den barrierearmen Umbau oder eine energetische Sanierung lassen sich ebenfalls Förderungen nutzen. Die LBS hilft dabei gerne bei der Antragsflut. ... (Robert Sasse)

