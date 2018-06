Die Immobilienfinanzierung ist eine der größten Finanzierungen des Lebens. Dementsprechend sollte sie auch gut geplant werden. Die meisten Häuslebauer entscheiden sich hier für eine Festzinsvariante. Sie bietet Sicherheit über viele Jahre hinweg und dient so der besseren Planbarkeit der Gesamtfinanzierung. Allerdings müssen Festzinsen auch mit Zinsaufschlägen bezahlt werden. Gerade in Zeiten, in denen ein Abstieg der Zinsen erwartet wird, überlegen manche Häuslebauer dann, eine Baufinanzierung ... (Robert Sasse)

