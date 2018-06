Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 31. Mai trafen Liang Yibo, stellvertretender Bürgermeister von Changzhou, Sachin Satpute, Senior Vice President von Novelis und Präsident von Novelis sowie Liu Qing, Managing Director von Novelis China und Vizepräsident von Novelis Asia, zusammen. Sie unterzeichneten einen Vertrag zur Erweiterung des Novelis-Projektes im Changzhou National Hi-Tech District (CND), der sich in der Jiangsu-Provinz befindet.



Novelis ist der weltweit führende Hersteller von Aluminiumwalzprodukten und das größte Recyclingunternehmen für Aluminium-Tanks der Welt. Bereits 2012 unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem Changzhou National Hi-Tech District und gründete als Folge dessen seinen ersten Produktionsstandort für Aluminiumbleche für die Automobilindustrie in China. Das Projekt wurde in zwei Phasen unterteilt, von denen die erste 2014 offiziell in Produktion ging. Produziert werden Bestandteile für Automobil-Fahrwerke und Karosserien, einschließlich Motorhauben, Heckklappen, Armaturenbretter, Autotüren und -dächer. Zu den Hauptkäufern zählen Autohersteller in China und im Großraum Asien, unter denen sich internationale Giganten wie Audi, BMW und Mercedes-Benz befinden sowie regionale Automobilmarken wie BYD, SAIC und Great Wall. Novelis hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fahrzeugleichtbau in China durch innovative Designs und Materialanwendungen voranzutreiben und Leistung in Bezug auf Sicherheit, Fahrerlebnis und Komfort zu optimieren.



Angesichts der steigenden Nachfrage an elektronischen Fahrzeugen von bereits bestehenden Kunden und aufgrund des wachsenden Aluminiumanteils in den neuen Modellen wird Novelis' Anlage in Changzhou in Kürze die volle Produktion aufnehmen. Das Unternehmen entschied, Investitionen zu steigern und die Produktionslinie für wärmetechnische Behandlungen von Aluminiumblechen für die Automobilindustrie zu erweitern. Im Rahmen dessen wurde eine erstklassige Ausstattung erworben und die fortschrittlichste Produktionsstätte für Automobilprodukte in China errichtet. Mit dieser zusätzlichen Kapitalanlage wird Novelis nahezu insgesamt 400 Millionen USD in seine Anlagen im Changzhou National Hi-Tech District investiert haben.



Changzhou National Hi-Tech District (CND) liegt strategisch günstig im Herzen des Jangtse-Deltas, nur 163 Kilometer westlich von Shanghai. Im CND befinden sich 1580 ausländisch investierte Unternehmen, von denen 43 zu den World TOP 500-Unternehmen gehören. Seit einiger Zeit beschleunigt CND Entwicklungsprozesse und bemüht sich verstärkt um die Errichtung eines Industriestandorts bzw. einer Zwei-Säulen-Industrie: Diese soll zum einen die Herstellung von Ausrüstungsgeräten (Präzisionsmschinen) umfassen und sich zum anderen auf die Produktion neuer, robusterer Materialien konzentrieren. Die neuen Wirtschaftszweige umfassen Luftfahrt, Kreativwirtschaft, Photovoltaik und Biomedizin.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/699164/Signing_Ceremony.jpg



