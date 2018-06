Laut Regierungsbericht ist die Lage in Afghanistan uneinheitlich. Werden nun die weitgehend ausgesetzten Abschiebungen in das Land wieder aufgenommen?

Die Bundesregierung sieht in Afghanistan laut Medienberichten eine "volatile Sicherheitslage", aber "keine systematische, staatlich organisierte Gewalt gegen die eigene Bevölkerung". Eine Empfehlung zur Rechtmäßigkeit von Abschiebungen in das Land gibt das Auswärtige in seinem lange erwarteten Lagebericht zu "asyl- und abschieberelevanten Ereignissen" in Afghanistan jedoch nicht, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag) sowie "Süddeutsche Zeitung" (Samstag), NDR und WDR berichten.

Derzeit gilt ein teilweiser Abschiebestopp für Afghanen - nur Gefährder, Straftäter und Menschen, die bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirken, sind davon ausgenommen. Bisher wurden 234 Männer zurückgebracht.

Das Auswärtige Amt hatte zuvor am Freitag mitgeteilt, dass die Lagebewertung dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und den Verwaltungsgerichten übermittelt, aber aus Gründen des Quellenschutzes nicht veröffentlicht werde.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...