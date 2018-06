Wer zurzeit bei Facebook investiert ist, darf die Korken knallen lassen. Das nächste Allzeithoch wurde geknackt. Die Aktie ging am Freitag zumindest in Deutschland mit Notierungen von rund 166 Euro aus dem Handel und befindet sich damit in einer äußerst starken Ausgangsposition.

Der Wert konnte dabei ausgehend von den April-Notierungen gleich um mehr als 30 Euro aufsatteln. Das zeigt die starke Dynamik der laufenden Bewegung. Jetzt gibt es nach oben keine Kursgrenzen mehr, die beachtet ... (Frank Holbaum)

