LabCorp (NYSE: LH), ein führendes weltweit tätiges Unternehmen für Biowissenschaften, und Unilabs, einer der führenden europäischen Anbieter von Diensten für klinische Labortests und diagnostische Bildgebung in der Medizin, haben eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, mit der eine erweiterte globale Entwicklung und Bereitstellung von Begleitdiagnostika realisiert werden soll. Mit dieser Zusammenarbeit wird das Netzwerk von Laboren erweitert, die Biopharmaunternehmen zur Unterstützung der Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika nutzen. Der Zweck der Zusammenarbeit ist die Erweiterung des Zugangs zu Vermarktungskanälen für Begleitdiagnostika in Nordamerika und Europa sowie die Beschleunigung der Übernahme von Begleitdiagnostika. Die Unternehmen werden weltweit harmonisierte Prozesse einsetzen, um die mit diesen kritischen Assays verbundenen technischen, regulatorischen und klinischen Komplexitäten zu vereinfachen. Die Unternehmen gehen davon aus, dass die erste Anwendung dieser Prozesse in der Onkologie und hier insbesondere in der Immunonkologie realisiert wird.

LabCorp, ein etablierter Marktführer für die Bereitstellung und Vermarktung von Begleitdiagnostika, verarbeitet jede Woche mehr als 2,5 Millionen Patientenproben, die in den Praxen und Krankenhäusern der Kliniker sowie über das firmeneigene Netzwerk aus fast 2.000 Patienten-Servicezentren, mehr als 5.000 praktizierenden Phlebologen sowie einer wachsende Präsenz im Einzelhandel gewonnen werden. Unilabs, einer der europäischen Marktführer, unterhält mehr als 230 Labore in 15 Ländern und 350 Kundendienststellen und verarbeitet jedes Jahr mehr als 188 Millionen Diagnosetests.

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird zunächst auf der kommerziellen Verfügbarkeit von Assays liegen, die sowohl analytisch als auch klinisch von LabCorp und Covance, der Geschäftseinheit von LabCorp für die Arzneimittelentwicklung, entwickelt und validiert wurden. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

"Begleitdiagnostika sind ein essentieller Bestandteil der Präzisionsmedizin. Ärzte können damit diejenigen Patienten ermitteln, die am wahrscheinlichsten von gezielten und neuartigen Therapien profitieren", sagte David P. King, Vorstand und CEO von LabCorp. "Mit dieser Zusammenarbeit setzen wir die wissenschaftlichen und operativen Stärken von zwei der führenden Akteure im Bereich der Begleitdiagnostika in Kapital um. Davon sollen Kunden im Bereich der Biopharmazeutik profitieren, die globale Lösungen für die Präzisionsmedizin brauchen. Das Ziel ist letztendlich die Verbesserung der Gesundheit und die Verbesserung der Lebensqualität für Patienten auf der ganzen Welt."

"Bei unserer Zusammenarbeit mit LabCorp geht es um die Notwendigkeit globaler Harmonisierung und kombinierter Kapazitäten, u. a. wissenschaftliche Expertise, operative Exzellenz und zeitnahe Verfügbarkeit hochwertiger Dienste für Begleitdiagnostika", sagte Jos Lamers, CEO von Unilabs. "Mit unserem umfangreichen Labornetzwerk und unserer geografischen Präsenz ermöglichen wird es den Kunden, ihre Arbeit an der Weiterentwicklung und Vermarktung der Präzisionsmedizin zu beschleunigen. Unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Überbrückung der Zeitlücken zwischen Entwicklungsphase und Zulassung eines Medikaments sowie der landesweiten Erstattung durch Anbieten einer zentralen Stelle für Labortests verschafft unseren Kunden den Vorteil einer frühen Annahme ihres Medikaments. Die genauen Kenntnisse der lokalen Teststandards, der behördlichen und Qualitätsbestimmungen und des Umgangs mit logistischen Schwierigkeiten wird für einen sofortigen Zugang zu hochwertigen Tests sorgen. So kann ein neuer Test in der Klinik aufgegriffen werden, so dass entscheidende Hürden für eine neue Behandlungsweise wegfallen."

Über LabCorp

LabCorp (NYSE: LH), ein Unternehmen der S&P 500, ist eines der führenden globalen Unternehmen in den Biowissenschaften, das intensiv bei der Anleitung der Patientenversorgung tätig ist und umfassende Dienstleistungen für klinische Labore und die End-to-End-Medikamentenentwicklung bereitstellt. LabCorp verfolgt den Auftrag, Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern, und liefert erstklassige Diagnoselösungen, bringt den Patienten schneller innovative Medikamente und nutzt Technologien zur besseren Umsetzung der Versorgung. LabCorp konnte im Jahr 2017 Nettoumsätze von über 10 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Mehr über LabCorp erfahren Sie auf www.LabCorp.com, und mehr über Covance Drug Development erfahren Sie auf www.Covance.com.

Über Unilabs

Mit mehr als 230 Laboren und 92 Abteilungen für die Bildgebung sowie einem vielfältigen Spektrum von mehr als 2.500 Diagnosetests ist Unilabs einer der führenden europäischen Anbieter von Diensten für klinische Labortests und diagnostische Bildgebung in der Medizin. Die Unilabs Group hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, und betreut private und öffentliche Anbieter im Gesundheitswesen, lokale Regierungen, Pharmafirmen und die Öffentlichkeit im Allgemeinen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 10.500 Menschen, betreibt erfolgreich Labore und Einrichtungen für die diagnostische Bildgebung in der Medizin in 15 Ländern und generiert Jahresumsätze von mehr als 900 Mio.

Wir sind bei allen effektiven Behandlungsentscheidungen vertreten!

Bitte besuchen Sie www.unilabs.com undwww.ServingPharma.com

