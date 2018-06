IMMOFINANZ hat sich Ende 2017 von den Einzelhandelsportfolios in Moskau getrennt und damit den strategiekonformen Ausstieg aus dem russischen Markt umgesetzt. Das Portfolio mit den Vermögensklassen Büro und Einzelhandel hat eine klare Ausrichtung auf die stabilen westeuropäischen Märkte Deutschland und Österreich sowie die vielversprechenden Wachstumsmärkte in Zentral- und Osteuropa. Durch den Ausstieg aus Russland ist eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf die Immobilienbewertung der IMMOFINANZ ... (Volker Gelfarth)

