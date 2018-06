Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) gilt seit vielen Jahrzehnten als führendes Unternehmen unter den Akteuren innerhalb des Diabetessegments. Das ist nicht zuletzt ein Grund, weshalb ich die Dänen nach wie vor für eine interessante, konservative, wenngleich auch langfristige Wette halte. Viel von dem zukünftigen Potenzial hängt jedoch von der weiteren Innovationskraft ab, die von Novo Nordisk ausgeht. Ein wichtiges Stichwort hierbei: Semaglutide. Doch was gibt es eigentlich Neues an dieser Front zu berichten? Werfen wir mal einen Blick auf die aktuellen Meldungen. Wichtiger Meilenstein mit kosmetischem Fehler Die wichtigste Neuigkeit in diesem Kontext ...

Den vollständigen Artikel lesen ...