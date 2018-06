02.06.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die 1Q18 Zahlen der UBM zeigten einen beeindruckenden Anstieg der Gesamtleistung, die sich um knapp 89% auf EUR 219,9 Mio. erhöhte. Hauptverantwortlich dafür waren Verkäufe von Bestandsimmobilien (in Breslau und Linz) sowie Immobilien im Development-Bereich (wie z.B. das Hotelprojekt Twarda in Warschau). Daneben half auch die erstmalige Anwendung des IFRS 15 (Erlöse aus Verträgen mit Kunden), der die Ergebnisse der UBM in Zukunft ein wenig glätten wird....

Den vollständigen Artikel lesen ...